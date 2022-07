Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: accord signé pour la coentreprise en Espagne information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Suite aux négociations entamées le 8 mars, Orange annonce avoir signé avec Masmovil un accord ferme pour le regroupement de leurs activités en Espagne, transaction basée sur une valeur d'entreprise de 18,6 milliards d'euros, dont 7,8 milliards pour Orange Espagne.



'Ce regroupement permettra l'émergence d'un acteur durable doté de la capacité financière et de l'envergure nécessaire pour continuer d'investir et de contribuer au développement de la concurrence par les infrastructures en Espagne', explique l'opérateur télécoms français.



L'opération prendra la forme d'une coentreprise à 50-50 co-contrôlée par les deux groupes. Soumise à l'approbation des autorités de concurrence et administratives compétentes, elle devrait être finalisée au second semestre 2023 au plus tard.





