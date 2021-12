Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: accord pour l'acquisition de VOO en Belgique information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 07:12









(CercleFinance.com) - Orange Belgium a annoncé vendredi soir avoir signé un accord pour l'acquisition, auprès de Nethys, de 75% moins une action de VOO SA, transaction sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital.



'Grâce à l'acquisition de VOO, Orange Belgium se dotera d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles et, ainsi, confortera le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national', explique l'opérateur télécoms.



Orange offre à Nethys la possibilité de convertir sa participation restante dans VOO en titres Orange Belgium. La réalisation de la transaction est soumise à des conditions suspensives usuelles, notamment l'approbation de la Commission européenne attendue en 2022.





