Orange: accord avec Soracom pour le réseau IdO

(CercleFinance.com) - Soracom fournisseur mondial de connectivité IdO a annoncé la signature d'un accord avec Orange Wholesale France, visant à étendre son réseau de connectivité IdO à travers le monde.



Le partenariat avec Orange permet également à Soracom de proposer une connectivité IdO dans le cadre d'une extension des partenariats d'itinérance d'Orange, englobant plus de 220 destinations et 700 opérateurs de réseau.



' Orange Wholesale France, le plus grand opérateur de réseau mobile (ORM) en France, s'impose comme un leader de la connectivité IdO à l'échelle mondiale ' indique le groupe Soracom.



' La proposition de valeur, d'Orange Wholesale France est axée sur une connectivité IdO haut de gamme, fiable, et destinée aux principaux opérateurs de réseau mobile virtuel IdO. Ce partenariat avec Soracom apportera un surplus d'innovation sur le marché, et accélérera la croissance de l'IdO à grande échelle ', a indiqué Bénédicte Javelot, DG d'Orange Wholesale France.





