Orange : accord avec M6 sur la publicité segmentée

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 et Orange signent un accord sur la publicité segmentée et renouvellent leur accord de distribution, fait savoir Orange. L'accord sur la publicité permettra aux annonceurs d'associer la puissance et la qualité du media TV aux capacités de ciblage proposées par Orange (données géographiques, de composition des foyers, d'usages TV) et d'optimiser ainsi les performances de leur campagne. La 2nde partie de l'accord, en vigueur depuis le mois de janvier 2021, concerne le renouvellement de la distribution des services audiovisuels du Groupe M6 sur la TV d'Orange. Il permet à l'ensemble des abonnés d'Orange de continuer à profiter des chaînes du Groupe M6, des services associés et des fonctionnalités enrichies.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -0.53%