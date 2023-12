Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: accord avec la Confédération Africaine de Football information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir renouvelé son partenariat avec la Confédération Africaine de Football (CAF), un contrat de sponsor officiel et de partenariat mondial exclusif de télécommunications en vigueur depuis 2008.



Ce partenariat inclura, entre autres, trois des tournois les plus attendus en Afrique, à savoir la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2023 (Côte d'Ivoire), la Coupe d'Afrique des Nations féminine TotalEnergies 2024 (Maroc) et la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025 (Maroc).



La stratégie de sponsoring du Groupe Orange s'appuie sur le pouvoir du sport pour connecter les clients et les fans à travers l'Afrique et le Moyen-Orient, en s'appuyant sur trois piliers clés que sont 'la connectivité, la mixité et l'inclusion' indique Orange.





