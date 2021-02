Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : accord avec Engie pour les énergies renouvelables Cercle Finance • 15/02/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - Orange annonce s'associer à Engie pour mettre en oeuvre une solution globale d'approvisionnement en énergie renouvelable sur le territoire national, comprenant notamment la création de nouvelles capacités de production d'énergie solaire. Le contrat d'achat d'électricité (PPA) signé entre les deux groupes pour une durée de 15 ans permettra le développement de deux nouveaux projets solaires de 51 MWc dans les Hautes-Alpes, dont la mise en service débutera au plus tard le 1er janvier 2023. Dans le cadre de cet accord, le groupe énergétique agrègera l'ensemble de la production d'énergie renouvelable issue des parcs éoliens et centrales solaires pour lesquels Orange France a signé un contrat d'achat d'électricité.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +2.24%