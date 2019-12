Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : accord avec ATC France Cercle Finance • 17/12/2019 à 09:08









(CercleFinance.com) - Orange et ATC France, filiale d'American Tower Corporation, annoncent avoir conclu un accord portant sur le déploiement de 900 à 2.000 nouveaux sites situés majoritairement en zone rurale et sur les axes de transport sur la période 2020-2024. 'La demande d'infrastructures de réseau mobile connaît une forte croissance, motivée par l'extension des engagements de couverture des opérateurs télécoms, encadrée par le New Deal en France, et par les besoins de densification de leur réseau', souligne l'opérateur. Un contrat de prestations de services d'accueil sur 20 ans permettra à Orange de bénéficier des services de gestion et de commercialisation des infrastructures de réseau mobile d'ATC France et de s'assurer du maintien de la qualité de ses services sur l'ensemble du territoire.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.75%