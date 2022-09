Orange: accompagne tiko dans la sobriété énergétique information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 14:46

(CercleFinance.com) - Orange, Sierra Wireless, LACROIX et STMicroelectronics vont accompagner tiko, filiale d'Engie, pour concevoir, produire et déployer en France un parc de 800000 boîtiers connectés sur une durée de 5 ans.



Dans le cadre de cet accord, Orange Business Services fournit la connectivité LTE-M pour 800 000 boîtiers qui seront déployés sur une période de 5 ans en France, avec une possibilité de déploiement dans plusieurs pays européens.



Sierra Wireless est en charge des modules cellulaires. LACROIX conçoit, industrialise et fabrique les boîtiers. Enfin, STMicroelectronics accompagne et conseille tiko dans le choix des solutions semiconducteurs les plus adaptées.



'Un foyer équipé de tiko permettra ainsi d'éviter l'émission de 2 à 3 tonnes de CO2 supplémentaires par an en cette période critique', explique Frederic Gastaldo, Président de tiko services SAS.



'Avec tiko, Orange Business Services et ses partenaires IoT ont pu innover et construire ensemble une solution digitale qui répond aux enjeux climatiques actuels' ajoute Aliette Mousnier-Lompré, Directrice générale d'Orange Business Services.