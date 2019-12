Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : a pris acte du jugement du Tribunal Correctionnel Cercle Finance • 20/12/2019 à 14:17









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir pris acte du jugement rendu ce jour par le Tribunal Correctionnel de Paris. Comme annoncé, Orange ne fera pas appel de cette décision. Le Groupe rappelle qu'il avait décidé en juillet 2019 de créer une commission d'indemnisation de préjudices individuels, dont la mise en oeuvre a fait l'objet d'échanges avec les Organisations Syndicales. ' Le Comité de suivi et de réparation, mis en place le 1er octobre dernier, examine déjà les premières demandes individuelles transmises par des personnes physiques, présentes dans l'entreprise entre 2007 et 2010, et leurs ayants droit ' indique la direction. ' Orange a su se transformer et déployer un ensemble de dispositions, sans précédent dans les grandes entreprises françaises, qui visent à prévenir la souffrance au travail et les risques psychosociaux ' rajoute la direction.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.38%