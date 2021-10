Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : a conclu un accord avec Nokia information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 10:03









(CercleFinance.com) - Orange et Nokia ont conclu un accord pour accroitre l'utilisation de matériel reconditionné dans les infrastructures de télécommunications. Le processus de remise à neuf des équipements permet une réduction des émissions de CO2 par rapport à la fabrication de matériel neuf. Par ailleurs, par ce contrat, Orange et Nokia souhaitent proposer une alternative compétitive et fiable aux opérateurs de réseau. ' Du côté d'Orange, cet accord s'inscrit dans un programme plus vaste nommé OSCAR qui contribuera à l'atteinte de l'objectif Net Zéro Carbone fixé par le groupe en 2040 ' indique le groupe.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -1.01%