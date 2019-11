Orange : 83 chaines à découvrir pendant 6 jours

(CercleFinance.com) - Orange va faire découvrir gratuitement aux clients de la TV d'Orange 83 chaines payantes entre le 8 et le 13 novembre.

' Pendant six jours, l'ensemble des bouquets CinéSéries, beIN SPORTS, Famille et Famille Fibre (incluant Famille by Canal) sont offerts pour tous les clients de la TV d'Orange ' indique le groupe.

Les clients pourront découvrir les chaînes OCS, TCM Cinéma, Paramount Channel et Action, 10 chaînes beIN SPORTS, les chaînes telles que National Geographic, Planète+ ou bien encore Ushuaia TV, des chaînes pour toute la famille telles que Téva, RTL9, Warner TV, ou bien encore Boomerang et Disney Junior pour les plus jeunes.

Pour les fans de pop culture, les chaînes Melody TV, Mezzo, MTV, MCM, Viceland, M6 Music sont aussi en clair pendant cette période.