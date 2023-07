Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : -4% à 10,28E, les 10,23E en soutien information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 15:58









(CercleFinance.com) - Orange ne remplit pas son rôle de valeur de rendement défensive et recule 2 fois plus vite que le CAC40 avec une chute -4% à 10,28E.

La marge de sécurité s'amenuise mais le titre peut encore s'appuyer sur les 10,23E, avant d'aller combler le 'gap' des 10,02E du 15 février, puis tester le palier des 9,55E, préservé du 25 janvier au 7 février.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris -3.07%