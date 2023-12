Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : -2,5%, retombe sous 10,9E information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 11:04









(CercleFinance.com) - Après plusieurs échecs sous 11,2E, Orange chute de -2,5% et retombe sous 10,9E, l'ex-plancher du 15 novembre.

Le titre semble bien parti pour s'en aller chercher rapidement du soutien vers 10,75E (ex-plancher multi testé du 28 septembre au 25 octobre).





