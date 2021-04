Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange : 13 millions d'actions Orange Belgium apportées Cercle Finance • 27/04/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Orange annonce qu'au cours de la période initiale d'acceptation, du 8 au 23 avril, 12.997.651 actions Orange Belgium ont été apportées à l'offre, représentant 21,66% du capital social. Le paiement pour les actions apportées au cours de cette période aura lieu le 4 mai. A l'issue de la période initiale d'acceptation, l'opérateur télécoms français détient donc directement et indirectement 44.820.408 actions Orange Belgium (en ce compris les actions auto-détenues), soit 74,68% du capital social de sa filiale belge. Par ailleurs, Orange a décidé de rouvrir l'offre du 28 avril au 4 mai inclus, toujours au prix de 22 euros. Le paiement du prix de l'offre pour les actions apportées pendant la réouverture aura lieu le 17 mai.

Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +0.14%