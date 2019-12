Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle : Vishal Sikka rejoint le conseil d'administration Cercle Finance • 10/12/2019 à 12:33









(CercleFinance.com) - Oracle a nommé Vishal Sikka, l'ancien directeur général de la société informatique indienne Infosys, membre de son conseil d'administration, a indiqué le fabricant américain de logiciels d'entreprise. Ancien haut dirigeant de SAP en Allemagne, Vishal Sikka est le fondateur et DG de la société d'IA Vianai Systems. Oracle a déclaré que son expertise et son expérience en intelligence artificielle et en apprentissage automatique le rendent apte à fournir une vision stratégique et des conseils d'experts à l'entreprise et à ses clients.

Valeurs associées ORACLE NYSE +0.97%