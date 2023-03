Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle: un CA de 12,4 milliards de dollars en hausse de 18% information fournie par Cercle Finance • 10/03/2023 à 13:59









(CercleFinance.com) - Oracle Corporation a annoncé les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2023.



Le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 18 % en glissement annuel en USD et de 21 % à taux de change constant pour atteindre 12,4 milliards de dollars.



Le bénéfice net GAAP s'est élevé à 1,9 milliard de dollars, et le bénéfice net non-GAAP à 3,4 milliards de dollars. Le bénéfice par action GAAP du troisième trimestre était de 0,68 $, tandis que le bénéfice par action non-GAAP était de 1,22 $.



Les revenus différés à court terme s'élevaient à 8,6 milliards de dollars. Le flux de trésorerie d'exploitation était de 15,5 milliards de dollars au cours des douze derniers mois.



Le conseil d'administration d'Oracle déclare un dividende trimestriel en espèces de 0,40 $ par action, en hausse de 25 % par rapport à 0,32 $.



' La forte croissance de nos bénéfices trimestriels est due à une croissance de 48 % à taux de change constant pour le chiffre d'affaires de nos deux activités cloud, infrastructure et applications ', a déclaré Safra Catz, directeur général d'Oracle.



' Depuis l'acquisition de Cerner, cette entreprise a augmenté sa base de contrats de 5 milliards de dollars ', a ajouté Larry Ellison, président du conseil d'administration d'Oracle.





