Oracle se redresse grâce à de solides prévisions de recettes qui apaisent les inquiétudes concernant les paris massifs sur l'IA
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 11:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Akriti Shah

Les actions d'Oracle ORCL.N ont bondi d'environ 10 % avant la cloche mercredi, après que les prévisions de revenus optimistes du géant du logiciel ont calmé les inquiétudes concernant les rendements plus rapides de ses dépenses considérables dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

L'entreprise a consacré des milliards de dollars à la construction de centres de données pour des partenaires comme OpenAI et Meta, tout en réduisant le personnel et en utilisant des équipes et des outils plus petits, assistés par l'IA, pour développer des logiciels pour sa base de clients et ses entreprises traditionnelles.

Oracle a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 à 90 milliards de dollars, au-dessus des estimations des analystes qui tablaient sur 86,6 milliards de dollars.

Les obligations de performance restantes (RPO), un indicateur clé des futurs revenus contractuels, ont bondi de 325 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 553 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 523 milliards de dollars au trimestre précédent, dépassant ainsi les estimations du marché.

Oracle semble être "l'un des moyens les plus directs pour les investisseurs d'exploiter la construction en cours de l'infrastructure de l'IA. Il s'agit d'une action plus risquée et plus rémunératrice, et effectivement d'un jeu à effet de levier sur le thème de l'IA, ce qui signifie qu'elle est la première à être punie si l'histoire de l'IA s'essouffle", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Pour son quatrième trimestre fiscal en cours, la société prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,96 et 2,00 dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (1,94 dollar).

LE DÉBAT SUR LES RISQUES LIÉS AU SAAS SE POURSUIT

Lors de la conférence téléphonique, le cofondateur et président exécutif Larry Ellison a déclaré que les inquiétudes croissantes des investisseurs concernant le fait que les outils de codage de l'IA affaibliraient la demande de logiciels d'entreprise ne devraient pas s'appliquer à Oracle. L'entreprise, a-t-il dit, adopte ces outils en utilisant de petites équipes d'ingénieurs pour créer de nouveaux produits SaaS.

Les craintes que les outils d'intelligence artificielle en plein essor ne bouleversent les logiciels et les services ont fait chuter les actions dans le secteur le mois dernier. L'action est en baisse de 23 % depuis le début de l'année.

Bien que ces (Ellison) commentaires soient très crédibles, il reste à voir si Oracle voit un impact sur les sièges et les changements de prix qui pourraient se produire, a déclaré Melius Research.

"Nous ne pensons pas que les investisseurs s'inquiètent vraiment de l'apocalypse SaaS pour Oracle, mais plutôt des risques associés à l'exécution, aux marges et au financement au sein d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI)."

L'action d'Oracle se négocie à plus de 19,17 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 22,05 pour Microsoft MSFT.O .

Valeurs associées

MICROSOFT
405,7600 USD NASDAQ -0,89%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
