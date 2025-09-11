Oracle s'approche d'une valorisation de 1 000 milliards de dollars, Ellison se rapproche du titre de personne la plus riche

La valeur nette d'Ellison se rapproche de celle de Musk grâce à l'essor d'Oracle

Les actions d'Oracle surperforment le S&P 500 et se négocient à un prix supérieur

Les activités d'Oracle dans le domaine de l'IA en nuage stimulent la hausse des actions

Les actions d'Oracle ORCL.N ont progressé jeudi, s'ajoutant à un record atteint lors de la séance précédente et augmentant les actions dans l'ensemble du secteur technologique, alors que la société se rapproche du club des billions de dollars grâce à des gains considérables provenant de son activité d'informatique dématérialisée (IA).

La hausse remarquable du fabricant de logiciels d'entreprise, alimentée par une vague de contrats de nuage de plusieurs milliards de dollars, met l'accent sur la course à la puissance de calcul des entreprises qui dépensent des milliards pour devenir des leaders dans la course à l'IA.

Les gains de l'action ont également permis à la cofondatrice d'Oracle, Larry Ellison, de dépasser Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde.

"Oracle a mis le feu aux poudres en ravivant le commerce de l'IA", a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor, ajoutant que les perspectives de demande de plusieurs milliards de dollars de l'entreprise ont déclenché un "effet d'entraînement" pour les actions liées à l'IA.

Le Wall Street Journal a également rapporté mercredi qu'OpenAI avait signé un accord de 300 milliards de dollars avec Oracle pour de la puissance informatique, l'un des plus importants de l'histoire, ce qui représente probablement la majeure partie des nouveaux revenus dont Oracle a fait état mardi.

Les actions d'Oracle étaient en hausse de 1,5 % dans les échanges avant bourse après avoir grimpé de 35,9 % mercredi, ce qui a porté l'évaluation du marché de la société à un niveau record de 933 milliards de dollars, à la dernière clôture.

La valeur de l'action a presque doublé cette année, ce qui en fait l'une des valeurs les plus performantes de l'indice S&P 500 .SPX , dépassant les gains réalisés par les sept valeurs dites "Magnificent Seven".

La cofondatrice Ellison a vu sa valeur nette grimper de près de 100 milliards de dollars pour atteindre 392,6 milliards de dollars, en grande partie grâce à sa participation de 41 % dans Oracle, par rapport à la fortune de 439,9 milliards de dollars du directeur général de Tesla TSLA.O , Musk, qui figure toujours en tête du classement mondial des fortunes établi par Forbes.

Les actions d'Oracle se négocient à un prix supérieur à celui de ses concurrents dans le domaine des services en nuage. Leur multiple cours/bénéfice à 12 mois était de 45,3, contre 31,3 pour Amazon et 31 pour Microsoft.