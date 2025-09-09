Oracle revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour l'infrastructure cloud, l'action bondit de 23%

Oracle ORCL.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de son activité Oracle Cloud Infrastructure augmente de 77% cette année, par rapport à des projections antérieures de 70%, stimulées par la demande croissante de cloud et envoyant ses actions en hausse de 23% après la cloche.

L'entreprise prévoit que le chiffre d'affaires d'OCI augmentera de 77 % pour atteindre 18 milliards de dollars cette année fiscale et 144 milliards de dollars au cours des quatre années suivantes.

Oracle a également déclaré avoir signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au cours du premier trimestre, ce qui a contribué à une augmentation de 12 % du chiffre d'affaires à 14,93 milliards de dollars.

"Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer plusieurs autres contrats de plusieurs milliards de dollars et les obligations de performance restantes devraient dépasser un demi-milliard de dollars", a déclaré Safra Catz, directrice générale de l'entreprise.

Les obligations de performance restantes, ou RPO, la mesure la plus populaire des recettes comptabilisées, ont fait un bond de 359 % pour atteindre 455 milliards de dollars au cours du premier trimestre qui s'est achevé le 31 août.

La société investit activement dans la construction de centres de données pour soutenir la croissance de sa solution Oracle Cloud Infrastructure. Les analystes estiment qu'OCI croît plus rapidement que ses homologues hyperscalers, bien que sur une base plus réduite, et qu'il pourrait potentiellement prendre des parts de marché à ses homologues.

Oracle propose des technologies cloud intégrées ainsi que des modèles de déploiement flexibles. Il a conclu des accords avec Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O pour qu'OCI fonctionne au sein de leurs infrastructures cloud respectives, élargissant ainsi le marché total adressable d'Oracle.

"Le chiffre d'affaires des bases de données MultiCloud provenant d'Amazon, de Google et de Microsoft a augmenté au taux incroyable de 1 529 % au premier trimestre", a déclaré le président Larry Ellison.

"Nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires de MultiCloud augmente considérablement chaque trimestre pendant plusieurs années, car nous livrons 37 centres de données supplémentaires à nos trois partenaires Hyperscaler, pour un total de 71."