ORACLE : revenus et objectifs plus faibles que prévu

Il cible également des revenus en progression de 1% à 3% à taux de change constants et l'impact défavorable est de 1%. Le marche anticipe une croissance de 2,3%.

Pour le trimestre en cours, Oracle vise un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 95 et 97 cents par action alors que le marché vise 97 cents.

Les ventes de licences sur site ont, elles, reculé de 7% à 1,13 milliards de dollars. Elles sont de nouveau plus faibles que prévu.

(AOF) - Oracle a annoncé de nouveau des revenus et des perspectives décevants. Au deuxième trimestre, clos fin novembre, de son exercice fiscal 2020, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net un recul de 1% à 2,3 milliards de dollars, soit 69 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 90 cents, dépassant de 1 cent le consensus FactSet. Les revenus d'Oracle ont augmenté de 1% à 9,61 milliards de dollars alors que le marché visait 9,65 milliards de dollars.

