Oracle: résultats meilleurs que prévu au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé lundi soir un BPA ajusté de 1,54 dollar au titre de son dernier trimestre 2021-22, en croissance de 7% à taux de changes constants, et à un niveau dépassant de 12% le consensus selon Stifel.



Toujours hors effets de changes, l'éditeur de progiciels a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 10% à 11,84 milliards de dollars, dépassant de 2% l'estimation moyenne des analystes d'après le broker.



'Le groupe a noté une poursuite de la croissance vigoureuse dans le Cloud avec les applications Fusion en progression de 24% (Fusion ERP en croissance de 23%) et NetSuite ERP en hausse de 30%', pointe Stifel.



'L'action Oracle était en hausse de 15% après clôture sur fond d'une croissance robuste des licences Cloud et de propos optimistes de la direction sur la demande cloud pour l'exercice 2023 durant la réunion analystes', ajoute-t-il.





