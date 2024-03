Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oracle : renoue avec les 127,5$, et dessine un triple-top information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 23:26









(CercleFinance.com) - Oracle fut ce mardi 12/03 la locomotive du S&P-500 et du Nasdaq Composite qui renouent avec les sommets ou battent de nouveaux records.

Oracle accède au club des 'valeurs 'I.A' et renoue lui aussi avec les sommets (au 'cent près'), à savoir les 127,5$ de mi-juin 2023 ou les 127,4E du 11/09/2023.

C'est soit l'ébauche d'un triple-top historique, soit le début d'un rallye haussier en direction de 154/155$ à moyen terme.





