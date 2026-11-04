Oracle renonce à un accord de 7 milliards de dollars avec Tencent dans le domaine de l'IA sous la pression de Trump, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Oracle ORCL.N a annulé un contrat de location de puces électroniques d'une valeur de plusieurs milliards de dollars conclu avec Tencent 0700.HK après avoir cédé aux pressions de l'administration Trump, a rapporté mercredi le Financial Times.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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