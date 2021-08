Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle : reconnu 'leader' des fournisseurs d'ERP sur le cloud information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Oracle annonce aujourd'hui avoir été nommé 'leader' pour la troisième fois consécutive dans le rapport de Magic Quadrant Gartner 2021 évaluant dix fournisseurs d'ERP sur le cloud, grâce à sa solution Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP). Le rapport met en avant la capacité constante d'Oracle à remporter des contrats avec des organisations de différentes tailles ainsi que la 'bonne profondeur de fonctionnalité dans tous les domaines de l'ERP opérationnel et administratif.'

