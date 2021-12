Oracle rachète Cerner pour 28,3 milliards de dollars et se renforce dans la santé information fournie par AOF • 20/12/2021 à 16:26



(AOF) - Oracle a annoncé le rachat de l'éditeur de logiciels spécialisé dans la santé Cerner, pour 28,3 milliards de dollars en numéraire. Il propose 95 dollars par action, soit une prime de 19,5% avant les rumeurs de vendredi sur une possible offre. Oracle explique que cette transaction sera immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action ajustée, un an après la finalisation de la transaction.



" Le taux de croissance du chiffre d'affaires d'Oracle a déjà augmenté cette année - Cerner sera un énorme moteur supplémentaire de croissance du chiffre d'affaires pour les années à venir, car nous étendrons son activité à de nombreux autres pays dans le monde. C'est exactement la stratégie de croissance que nous avons adoptée lorsque nous avons acheté NetSuite, sauf que l'opportunité de revenus de Cerner est encore plus grande ", a déclaré la Directrice générale, Safra Catz.



" Cette nouvelle génération de systèmes d'information médicale promet de réduire la charge de travail administratif qui pèse sur nos professionnels de la santé, d'améliorer la confidentialité et les résultats pour les patients et de réduire les coûts globaux des soins de santé " a poursuivi le fondateur d'Oracle, Larry Ellison.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / Logiciels: la consécration du cloud





En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web ServicesouMicrosoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).





En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.



Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.





Le cloud conforté par la crise sanitaire



D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130milliards de dollars dans le cloud (+30% en unan). Elles n'ont investi «que» 90milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.