Oracle : progression de 29% du BPA au 4e trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 20% à 4,5 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2020-21, soit un BPA en progression de 29% à 1,54 dollar, battant ainsi sensiblement le consensus de marché. L'éditeur de progiciels a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 49% pour un chiffre d'affaires en augmentation de 8% à 11,2 milliards de dollars, soutenu par la croissance rapide des activités d'applications cloud ERP (+46% pour Fusion et +26% pour NetSuite). Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Oracle a engrangé un BPA ajusté en hausse de 21% à 4,67 dollars, pour une marge opérationnelle ajustée de 47% et un chiffre d'affaires en croissance de 4% à 40,5 milliards de dollars.

