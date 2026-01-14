Oracle poursuivi par des détenteurs d'obligations pour des pertes liées au développement de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N a été poursuivi mercredi par des détenteurs d'obligations qui affirment avoir subi des pertes parce que la société dirigée par le milliardaire Larry Ellison n'a pas révélé qu'elle avait besoin de vendre une dette supplémentaire importante pour construire son infrastructure d'intelligence artificielle.

La proposition de recours collectif a été déposée auprès d'un tribunal de l'État de New York, à Manhattan, au nom d'investisseurs qui ont acheté pour 18 milliards de dollars de billets et d'obligations émis par Oracle en septembre. Ellison et les banques d'Oracle ont également été cités comme défendeurs.