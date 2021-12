Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle:pourrait racheter le groupe Cerner, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 15:44









(CercleFinance.com) - Oracle serait en négociation pour acheter la société Cerner selon des personnes proches du dossier interrogées par le Wall Street Journal. Le titre Cerner débute la séance en hausse de près de 13% à la Bourse de New York.



Cerner est une société qui est spécialisée dans l'informatique médicale. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 1,468 milliard de dollars au troisième trimestre 2021, en hausse de 7% par rapport à 1,369 milliard de dollars au troisième trimestre 2020 avec un BPA en hausse de 19 %.



L'accord pourrait porter sur un montant d'acquisition d'environ 30 milliards de dollars selon le quotidien. Cette acquisition permettrait à Oracle de développer ses activités dans le domaine de la gestion des logiciels de la santé.



Cet accord pourrait être finalisé bientôt selon le Wall Street Journal. Il pourrait devenir le plus important jamais réalisé par Oracle.







