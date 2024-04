Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oracle: partenariat avec Palantir dans le 'cloud' et l'IA information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Oracle et Palantir ont annoncé jeudi avoir conclu un partenariat mondial en vue de commercialiser des offres communes dans le 'cloud' et l'IA à destination des administrations publiques et des entreprises.



Aux termes de l'accord, Palantir a l'intention de transférer les charges de travail associées à sa plateforme d'intégration des données Foundry vers l'infrastructure 'cloud' d'Oracle.



Parallèlement, le spécialiste de l'analyse prédictive compte faire en sorte que ses nouvelles plateformes Gotham (aide de prise à la décision) et AI (intelligence artificielle) puissent être déployées sur les services de 'cloud' distribué d'Oracle.



A la Bourse de New York, l'action Palantir progressait de plus de 2% suite à cette annonce, tandis que le titre Oracle progressait d'environ 0,7%.





