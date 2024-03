Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oracle: nouvelle solution Autonomous Database information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 15:21









(CercleFinance.com) - Oracle annonce la disponibilité générale d'Oracle Globally Distributed Autonomous Database, qui 'offre les avantages d'Oracle Autonomous Database tout en donnant aux entreprises le contrôle sur leurs stratégies de distribution et d'emplacement des données'.



Selon l'éditeur de logiciels, il permet aux entreprises 'de distribuer et de stocker automatiquement des données dans le monde entier, sur de nombreux sites physiques, de manière transparente pour les applications'.



'Grâce à Oracle Globally Distributed Autonomous Database optimisée par l'IA (intelligence artificielle) et le Machine Learning, les clients peuvent réduire leur complexité opérationnelle et leurs coûts', ajoute-t-il.





