CAC 40
7 840,32
-0,17%
Oracle nomme Clay Magouyrk et Mike Sicilia co-PDG
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 14:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions au paragraphe 2, de détails et d'informations générales dans l'ensemble du document)

Oracle ORCL.N a nommé lundi Clay Magouyrk et Mike Sicilia au poste de co-PDG, l'actuelle directrice de la société Safra Catz étant nommée vice-présidente exécutive du conseil d'administration.

Les actions de la société étaient en baisse de près de 0,7 % dans les transactions de pré-marché.

Clay Magouyrk, qui a rejoint Oracle en 2014 après avoir travaillé pour Amazon Web Services, était auparavant président de la division Oracle Cloud Infrastructure.

Mike Sicilia était auparavant président de l'unité Oracle Industries. Il avait rejoint Oracle dans le cadre de l'acquisition de Primavera Systems, a précisé l'entreprise.

Valeurs associées

ORACLE
308,760 USD NYSE +4,10%
