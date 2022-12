Oracle : les profits dépassent les attentes

(AOF) - Oracle a dévoilé des résultats meilleurs que prévu. Au deuxième trimestre, clos fin novembre, de son exercice fiscal 2023, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net de 1,74 milliard de dollars, soit 63 cents par action contre une perte nette de 1,25 milliard ou -46 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,21 dollar, soit 3 cents de mieux que le consensus Bloomberg.

Les revenus d'Oracle ont progressé de 18% à 12,275 milliards de dollars alors que le marché ciblait 12 milliards de dollars. Ils sont en hausse de 25% à taux de change constants.

Oracle a précisé que les revenus générés par sa principale division, qui comprend ses activités dans le cloud, ont augmenté de 14% à 8,6 milliards de dollars. Leur progression est de 20% à taux de change constants. Le cloud seul a connu une croissance de 43% (+48% à taux de change constants) à 3,8 milliards de dollars.

Les ventes de licences sur site et pour le cloud ont, elles, augmenté de 16% à 1,435 milliard de dollars. Elles sont en augmentation de 23% à taux de change constants.

Pour le trimestre en cours, Oracle vise un bénéfice par action hors éléments exceptionnels compris entre 1,23 dollar et 1,27 dollar par action. Le consensus Bloomberg s'élève à 1,24 dollar. Le concurrent de SAP cible également des revenus en hausse de 17% à 19% y compris Cerner, acquis dernièrement. Le marché anticipe une croissance de 17%. A taux de change constants, la progression est attendue entre 21% et 23%. Le cloud est anticipé en croissance de 46% à 50% à taux de change constants. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le groupe technologique vise toujours une hausse de plus de 30% de ses activités dans le cloud à taux de change constants.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le marché juteux des bases de données

Ce marché mondial, mature, devrait générer plus de 40 milliards de dollars de recettes cette année contre 22 milliards de dollars en 2017, d'après IDC. Contrairement à ses ambitions initiales, SAP n'a pas réussi à détrôner Oracle. Cela provient essentiellement de l'évolution majeure sur ce marché avec l'irruption d'Amazon Web Services ou de Google Cloud. Bénéficiant d'un avantage concurrentiel important en tant qu'hébergeurs des données des entreprises, ces intervenants ont gagné de belles parts de marché sur les dernières années. Toutefois, face à un appétit croissant des entreprises pour les données à forte valeur ajoutée, les acteurs traditionnels ont une carte à jouer.