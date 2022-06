Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle: le rachat de Cerner est finalisé information fournie par Cercle Finance • 07/06/2022 à 16:12









(CercleFinance.com) - Oracle a annoncé mardi avoir mis la main sur la majorité du capital de Cerner à l'issue de son offre publique d'achat sur le fournisseur de solutions technologiques dédiées au secteur de la santé.



Le géant américain des logiciels d'entreprise indique dans un communiqué que près de 204,3 millions de titres ont été apportées dans le cadre de son OPA, soit 69,2% des actions totales du groupe.



Toutes les autres conditions suspensives ayant été levées, l'acquisition sera finalisée dès demain.



Pour mémoire, les systèmes d'information conçus par Cerner permettent de connecter les personnes, les données médicales et les logiciels au sein des établissements de santé.



Suite à cette opération, Larry Ellison, le président d'Oracle et son directeur technologique, a prévu de tenir jeudi une conférence virtuelle axée sur la stratégie déployée par le groupe en vue de 'redéfinir la santé du futur'.





Valeurs associées ORACLE NYSE -1.07%