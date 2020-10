Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle : le cloud de 2e génération disponible à Dubaï Cercle Finance • 01/10/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Oracle annonce que la région de Dubaï fait désormais partie des 26 régions du monde à pouvoir disposer de son Cloud de 2e génération. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du projet d'Oracle Corporation visant à créer 36 régions Cloud d'ici juillet 2021. Située à Dubaï, la nouvelle région Cloud offrira tous les services Oracle Cloud, y compris Oracle Autonomous Database et Oracle Cloud Applications.

Valeurs associées ORACLE NYSE +0.28%