Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle : le Chili, nouvelle région cloud Cercle Finance • 16/12/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Oracle a annoncé aujourd'hui l'ouverture du Chili en tant que 'région cloud', devenant ainsi la 29e région cloud d'Oracle dans le monde. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre du plan de développement d'Oracle visant à créer 38 régions Cloud d'ici la fin 2021. 'Cette région cloud améliorera non seulement l'expérience de nos clients, mais elle aura également un impact positif sur l'écosystème d'innovation du pays et contribuera à stimuler son économie numérique en offrant des possibilités infinies ', a commenté Luiz Meisler, vice-président exécutif d'Oracle en Amérique latine.

Valeurs associées ORACLE NYSE +1.37%