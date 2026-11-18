Oracle annonce le lancement d'Oracle Life Sciences AI Agents, une nouvelle solution d'IA agentique destinée au secteur des sciences de la vie et visant à améliorer le suivi des essais cliniques, à identifier les risques opérationnels et à recommander les actions les plus appropriées.

Combinant les informations issues des applications Oracle Life Sciences et de sources de données tierces compatibles, ces agents d'IA permettent aux équipes chargées des essais cliniques d'identifier les problèmes opérationnels, de recommander des mesures adaptées et de coordonner les interventions tout au long du processus de développement clinique.

"Un agent peut, par exemple, surveiller les performances d'une étude, identifier les causes probables des écarts par rapport aux indicateurs clés de performance (KPI) et recommander des mesures opérationnelles conformes au protocole de l'essai", précise ainsi Oracle.

Dès à présent accessibles aux premiers utilisateurs, les agents Oracle Life Sciences AI Agents se concentrent sur le suivi des portefeuilles d'études, la planification des essais et leur conduite opérationnelle.

Oracle prévoit d'étendre progressivement ces fonctionnalités d'assistance par l'IA à d'autres domaines du développement clinique, notamment la gestion des données cliniques, l'analyse des résultats après les essais, la conception des études et les activités de suivi après commercialisation.

Ces nouveaux agents d'IA sont conçus pour fonctionner sous supervision humaine, les utilisateurs restant responsables de l'examen des recommandations et de l'approbation des actions proposées avant leur exécution.