Oracle : la solution Retail adopée en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - En Afrique du Sud, HomeChoice Holdings Limited, une société de commercialisation directe qui propose aussi des solutions de financement, a adopté la solution de planification et d'optimisation Oracle Retail afin d'accroître ses ventes et améliorer l'expérience client. La solution offre à HomeChoice une meilleure compréhension de la manière dont les acheteurs interagissent avec la marque, ce qui lui permet de proposer des offres clients plus pertinentes. 'Nous avons acquis des connaissances et une rapidité à tous les niveaux avec Oracle Retail. Notre vitesse de commercialisation et notre temps de réponse sont maintenant beaucoup plus rapides grâce à des données transparentes et précises ', conclut Samantha Jefferies, responsable de la planification chez HomeChoice Holdings Limited.

