Oracle : l'administration américaine valide le projet TikTok

(CercleFinance.com) - Oracle a annoncé samedi que Donald Trump avait donné son autorisation à l'opération devant lui permettre de prendre, aux côtés de son partenaire Walmart, une participation de 20% au sein de TikTok Global, la nouvelle entreprise appelée à regrouper les activités américaines de l'application de partage de vidéos chinoise. Comme le souhaitait le président américain, TikTok Global - qui récupérera l'intégralité des utilisateurs de TikTok aux Etats-Unis et ceux d'un bon nombre d'autres pays - sera donc désormais contrôlé par des investisseurs américains. TikTok Global devient ainsi une société 'indépendante' américaine, explique Oracle, avec un siège social devant être basé aux Etats-Unis et quatre membres de son conseil d'administration sur cinq de nationalité américaine. En vertu d'un autre accord conclu avec Oracle, les données des 100 millions d'utilisateurs américains de TikTok seront rapatriés vers les centres de données américains d'Oracle, que le groupe californien présente comme 'les plus sûrs du monde'. A en croire Oracle, TikTok Global devrait permettre la création de 25.000 emplois aux Etats-Unis ainsi que le paiement de plus de cinq millions de nouveaux impôts au Trésor américain. Il est par ailleurs prévu que TikTok Global s'introduise sur le marché boursier américain au cours des 12 prochains mois.

