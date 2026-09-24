Oracle invoque la « force majeure » concernant son projet de centre de données, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et du contexte, notamment les réponses d'Oracle et de Blue Owl aux paragraphes 5 à 11)

Oracle ORCL.N cherche à se prémunir contre d'éventuelles hausses de coûts liées à un vaste projet de centre de données au Nouveau-Mexique en envoyant un avis de « force majeure » au promoteur du projet, une filiale de Blue Owl OWL.N , a rapporté jeudi Bloomberg News.

L'action de la société a chuté d’environ 4 % en début de séance après la publication de cet article, qui citait des sources proches du dossier. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Selon cet article, Oracle tente de reporter ses paiements au cas où le centre de données, baptisé "Project Jupiter", serait compromis et ne pourrait pas être mis en service en 2028 comme prévu, plutôt que de se retirer en tant que locataire principal.

Les entreprises invoquent généralement la force majeure pour se libérer de leurs obligations contractuelles lorsque des problèmes indépendants de leur volonté surviennent, une démarche qui peut susciter des inquiétudes chez les prêteurs et les investisseurs.

Le site du centre de données a connu de multiples contretemps liés aux infrastructures, notamment des retards dans la construction d’un gazoduc prévu et des contestations judiciaires concernant les permis relatifs à l’eau et à la qualité de l’air, selon les médias.

La décision rapportée d’Oracle met en évidence les risques liés au développement massif des infrastructures d’IA, alors que les développeurs et les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour s’assurer l’accès à l’électricité, à l’eau et aux autres ressources nécessaires aux centres de données. Les retards du "Project Jupiter", élément clé de l’initiative Stargate et du partenariat entre Oracle et OpenAI, pourraient susciter des inquiétudes quant au rythme et au coût du déploiement de la capacité de calcul nécessaire pour répondre à la demande croissante de services d’IA.

"Le projet Jupiter respecte le calendrier prévu", a déclaré Oracle en réponse à une demande de Reuters. L’entreprise a ajouté que, dans le cadre de son engagement envers le Nouveau-Mexique, elle était en train de "repenser" le plan d’alimentation électrique du projet.

Blue Owl, propriétaire du développeur de centres de données Stack Infrastructure, a déclaré que cette notification ne modifiait en rien les engagements financiers pris pour ce projet pluriannuel.

Il n’est pas certain qu’une telle manœuvre libère Oracle de ses obligations financières, précise le rapport.

Le campus de centres de données du Nouveau-Mexique fait partie de Stargate, une initiative visant à construire une infrastructure d’IA aux États-Unis dans le cadre d’un engagement d’investissement de 500 milliards de dollars impliquant OpenAI, SoftBank Group 9984.T et des partenaires, dont Oracle.

Le campus "Project Jupiter", d'une superficie de 1 400 acres, qui a obtenu 18 milliards de dollars de prêts auprès d'un consortium de banques, selon les médias, s'inscrit dans le cadre d'un accord plus large conclu entre Oracle et OpenAI visant à fournir une capacité de calcul dédiée à l'IA.