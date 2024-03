Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oracle: hausse de 16% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Oracle a publié lundi soir un BPA ajustée (non-GAAP) en hausse de 16% à 1,41 dollar au titre de son troisième trimestre 2023-24 (clos fin février), avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration à 44% contre 42% un an auparavant.



Les revenus de l'éditeur de logiciels d'entreprise ont augmenté de 7% à 13,3 milliards de dollars (en dollars comme à devises constantes), dont des revenus cloud (infrastructures et applications 'as a service') en croissance de 25% à 5,1 milliards.



'D'importants nouveaux contrats d'infrastructure cloud signés au troisième trimestre ont fait grimper le total des obligations de performance restantes d'Oracle de 29% à plus de 80 milliards de dollars, un record historique', a souligné la CEO Safra Catz.



'Nous nous attendons à continuer à recevoir d'importants contrats de réservation de capacité d'infrastructure cloud, car la demande pour notre infrastructure d'IA Gen2 dépasse largement l'offre, malgré l'extension très rapide de nos capacités', a-t-elle poursuivi.





