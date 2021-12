Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle: hausse de 14% du BPA ajusté au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 11:42









(CercleFinance.com) - Oracle dévoile un bénéfice net ajusté en hausse de 4%, de 3,38 milliards de dollars, au titre du 2ème trimestre de son exercice 2022, soit un BPA ajusté en progression de 14% à 1,21 dollar, légèrement supérieur au consensus.



L'éditeur de progiciels a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 47% au 2e trimestre pour un chiffre d'affaires en augmentation de 6% à 10,3 milliards de dollars, soutenu par la croissance rapide des activités d'applications cloud ERP (+35% pour Fusion et +29% pour NetSuite).



Oracle précise par ailleurs que son conseil d'administration a augmenté l'autorisation de rachat d'actions de 10 milliards de dollars et annoncé un dividende trimestriel de 0,32 $ par action ordinaire en circulation.





Valeurs associées ORACLE NYSE -0.17%