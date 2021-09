Oracle : hausse de 11% du BPA ajusté au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé lundi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 2% à 2,9 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, soit un BPA en progression de 11% à 1,03 dollar, battant ainsi légèrement le consensus de marché.

L'éditeur de progiciels a réalisé une marge opérationnelle ajustée de 45% pour un chiffre d'affaires en augmentation de 4% à 9,7 milliards de dollars, soutenu par la croissance rapide des activités d'applications cloud ERP (+32% pour Fusion et +28% pour NetSuite).

'Les deux nouvelles activités cloud d'Oracle, IaaS et SaaS, représentant désormais plus de 25% de nos revenus totaux avec un rythme annuel de 10 milliards de dollars, et réalisent nos plus fortes croissances et nos marges les plus élevées', souligne la CEO Safra Catz.