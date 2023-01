Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle: gagne 1%, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 11/01/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de 1% à la Bourse de Wall Street profitant de la recommandation positive de Mizuho. Le bureau d'analyses initie un suivi d'Oracle avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 116 dollars, mentionnant notamment une 'valorisation attrayante à l'approche d'un ralentissement économique prévu'.



En outre, il pense que 'les investisseurs sous-estiment peut-être le potentiel d'Oracle à moyen terme pour générer une croissance solide du chiffre d'affaires et des flux de trésorerie, et dépasser ses objectifs pour l'exercice 2026' de revenus et de BPA.



'Le vaste portefeuille de produits d'infrastructure et d'application d'Oracle a mûri, incitant l'entreprise à passer au cloud pour réaccélérer son profil de croissance', souligne en effet le broker japonais dans sa note sur l'éditeur de progiciels.





Valeurs associées ORACLE CBOE 0.00% ORACLE NYSE +0.86%