Oracle entre dans la course pour le rachat des activités US de TikTok-presse

18 août (Reuters) - Oracle Corp ORCL.N a engagé des discussions préliminaires avec ByteDance, le propriétaire chinois de TikTok, et envisage sérieusement la possibilité de racheter les opérations de l'application aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, a rapporté lundi le Financial Times. D'après le journal, qui cite des personnes au fait du dossier, Oracle travaille avec des investisseurs américains ayant déjà des parts dans ByteDance, parmi lesquels General Atlantic et Sequoia Capital. Aucun commentaire n'a été effectué par ByteDance et TikTok sur l'article du Financial Times. Oracle n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire de Reuters. Plus tôt ce mois-ci, Reuters a rapporté que Twitter avait approché ByteDance pour exprimer son intérêt pour le rachat des opérations de l'application vidéo aux Etats-Unis, tandis que Microsoft était toujours considéré comme le favori pour conclure un accord. Microsoft serait aussi intéressé par les activités de TikTok dans d'autres pays, en Inde et en Europe particulièrement, selon le Financial Times. Le président américain Donald Trump a donné la semaine dernière 90 jours à ByteDance pour céder les opérations de l'application vidéo aux Etats-Unis, sous peine de l'interdire, citant des craintes pour la sécurité nationale. (Kanishka Singh et Ann Maria Shibu à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées MICROSOFT NASDAQ +0.66% ORACLE NYSE -0.39% TWITTER NYSE +0.21%