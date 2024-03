Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oracle: entouré après des trimestriels solides information fournie par Cercle Finance • 12/03/2024 à 15:54









(CercleFinance.com) - Oracle bondit de 10% au lendemain de la publication par l'éditeur de logiciels d'entreprise de résultats solides au titre de son troisième trimestre 2023-24, portés par le dynamisme de ses activités de cloud (infrastructures et applications 'as a service').



Son BPA ajustée (non-GAAP) a augmenté de 16% à 1,41 dollar, battant ainsi légèrement le consensus, avec une marge d'exploitation ajustée améliorée de deux points à 44% pour des revenus en augmentation de 7% à 13,3 milliards de dollars.



'Bien que la direction ait réaffirmé ses objectifs pour l'exercice 2026, cela implique un TCAC de 10,5% entre 2024 et 2026 (contre un objectif d'environ 7% pour 2024) pour atteindre 65 milliards de dollars', note Jefferies, qui reste à 'achat' sur le titre.



'Nous sommes constructifs quant aux nouvelles affaires nettes signées sur le trimestre écoulé et pensons qu'Oracle peut encore être l'un des nombreux bénéficiaires dans un monde multi-cloud', ajoute le broker.





