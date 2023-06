Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle: de nouvelles fonctionnalités RH reposant sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 17:50









(CercleFinance.com) - Oracle a annoncé mercredi qu'il allait proposer de nouvelles fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (IA) afin d'aider les entreprises à optimiser leurs processus de ressources humaines.



L'éditeur de logiciels d'entreprise explique avoir mis à jour sa suite d'applications Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM), qui permettra désormais aux professionnels des RH de générer rapidement du contenu à partir d'un simple brouillon, par exemple pour la publication d'une demande d'emploi ou un objectif de performance.



Depuis plusieurs semaines, Oracle enrichit ses suites logicielles de nouvelles fonctionnalités liées à l'IA et l'automatisation afin d'aider les clients à optimiser leurs processus, par exemple dans la gestion de leur chaîne d'approvisionnement.





Valeurs associées ORACLE CBOE 0.00% ORACLE NYSE -0.02%