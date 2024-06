Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oracle: chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 3% information fournie par Cercle Finance • 12/06/2024 à 10:14









(CercleFinance.com) - Oracle publie un chiffre d'affaires de 14,3 milliards de dollars au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal, en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt (+4% à change constant).



Le revenu d'exploitation ajusté trimestriel ressort à 6,7 milliards de dollars, en hausse de 8% (+9% à change constant).



Le bénéfice net ajusté trimestriel ressort ainsi à 4,6 milliards de dollars, pour un BPA ajusté de 1,63$.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires ressort à 53 milliards de dollars (+6%), pour un revenu d'exploitation ajusté de 23,1 milliards de dollars, avec un bénéfice net ajusté de 15,7 milliards de dollars et un BPA ajusté de 5,56$.





