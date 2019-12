Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oracle : BPA trimestriel un peu supérieur aux attentes Cercle Finance • 13/12/2019 à 08:57









(CercleFinance.com) - Oracle a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en hausse de 12% à 90 cents au titre de son deuxième trimestre 2019-20, là où le consensus de marché n'anticipait que 88 cents, et un profit opérationnel ajusté en progression de quatre milliards de dollars, soit une marge de 42%. Le chiffre d'affaires de l'éditeur de logiciels d'entreprise a augmenté de 1% à 9,6 milliards de dollars (en données publiées comme en monnaies locales) avec 'des trimestres vigoureux pour ses activités d'applications cloud Fusion et NetSuite'. Pour son troisième trimestre comptable, Oracle indique anticiper un BPA ajusté compris entre 96 et 98 cents. Pour l'exercice en cours, il rappelle prévoir une croissance de son BPA ajusté de 10% ou plus à taux de changes constants.

Valeurs associées ORACLE NYSE +0.27%