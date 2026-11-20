Oracle affirme que l'accord portant sur l'infrastructure d'OpenAI est entièrement financé à l'issue de la dernière levée de fonds

Oracle ORCL.N a déclaré vendredi que son contrat d'infrastructure avec OpenAI est entièrement financé, suite à une dernière levée de fonds réalisée en début de mois.

L'action Oracle a progressé de 3,3 % lors des échanges après la clôture.