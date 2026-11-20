Oracle ORCL.N a déclaré vendredi que son contrat d'infrastructure avec OpenAI est entièrement financé, suite à une dernière levée de fonds réalisée en début de mois.
L'action Oracle a progressé de 3,3 % lors des échanges après la clôture.
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Ces déclarations font suite aux interrogations des investisseurs concernant le montant des capitaux dont Oracle aurait besoin pour financer l’expansion de ses centres de données dédiés à l’IA et son implication croissante auprès d’OpenAI
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Oracle et OpenAI prévoient de développer 4,5 gigawatts de capacité supplémentaire pour les centres de données aux États-Unis, en plus du site initial Stargate à Abilene, au Texas
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"Le financement que nous avons présenté lors de l’Oracle Investor Day, y compris le financement par les fournisseurs, est en place. Toute discussion privée supplémentaire avec les fournisseurs n'est qu’une option supplémentaire", a déclaré Oracle dans un message publié sur X
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La société a également indiqué que son campus d’Abilene, où le modèle GPT-6 Astra d’OpenAI a été entraîné , est presque achevé
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Son prochain campus d’une capacité de l’ordre du gigawatt, situé dans le comté de Shackelford, au Texas, dispose de tous les permis nécessaires, et la livraison des racks Vera Rubin de nouvelle génération de Nvidia NVDA.O est prévue dans les semaines à venir, a précisé Oracle
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Oracle a annoncé au début du mois une levée de fonds de 20 milliards de dollars, composée d’environ 10 milliards de dollars en actions et 10 milliards de dollars en dette
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