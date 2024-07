Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oracle: accompagne la transformation du saoudien Salam information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Oracle annonce la signature d'un accord avec Salam, un fournisseur de télécommunications en Arabie saoudite, afin de soutenir la transformation numérique de ce dernier.



Cette collaboration vise à améliorer l'excellence opérationnelle de Salam et à enrichir l'expérience client, tout en contribuant aux objectifs de la Vision 2030 du Royaume saoudien pour une nation 'plus connectée et numérisée'.



Oracle aidera Salam à augmenter l'efficacité opérationnelle et à améliorer la qualité des services.



Selon Ahmed Al-Anqari, directeur général de Salam, cette initiative accélère leur déploiement de la 5G et soutient leurs efforts pour avancer dans le secteur des TIC en Arabie saoudite.





